Disponibilidad para Ser Árbitro

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Disponibilidad (para Ser Árbitro)

Concepto de disponibilidad (para ser árbitro) en relación a este ámbito: Desde octubre del 2009, la Cámara de Comercio Internacional ha añadido una segunda parte al formulario de declaración de independencia.

En esta parte se le pide al árbitro que informe del número de asuntos —arbitrales o no— en los que está implicado en ese momento, ya sea como árbitro o letrado de parte. El objetivo de esta innovación, acogida con reticencias por…