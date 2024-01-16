Dispute Boards

en el contexto del arbitraje y la mediación

Dispute Boards (en Arbitraje)

Concepto de dispute boards en relación a este ámbito: Un Dispute Board (DB) es un órgano formado por una o más personas nombradas por las partes signatarias de un contrato y que ayuda informalmente a éstas a resolver las desavenencias o controversias que vayan surgiendo durante la ejecución de dicho contrato. Otros nombres que ha recibido esta figura son: Dispute Settlement Panel, Dispute Mediation Board, Dispute Avoidance Panel o Dispute Conciliation Pa…