Distribución de Activos

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

Deja un comentario

Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre la "Distribución de Activos". De interés puede ser el contenido de la Asignación Táctica de Activos.

Nunca te pierdas una historia sobre el derecho fiscal corporativo y relaciones tributarias, de esta revista enfocada al derecho empresarial:

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.

Distribución de Activos en Rumanía: Efectos Fiscales

Conforme con los previstos del Código Fiscal Rumano acerca de la distribución de los activos de una empresa rumana hacia sus socios se manifiesta así:

Desde el punto de vista del impuesto

Desde el …