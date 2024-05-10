Distribuciones Procedentes de Fideicomisos de Inversiones Inmobiliarias (FII) En inglés: Distributions from Real Estate Investment Trusts (REITs)

Aspectos Tributarios de las Distribuciones Procedentes de Fideicomisos de Inversiones Inmobiliarias

En muchos Estados, una gran parte de las inversiones en carteras de bienes inmuebles se realiza a través de los fideicomisos de inversiones inmobiliarias (FII o, por sus siglas en inglés, REITs). Un fideicomiso de inversiones inmobiliarias puede describirse sin demasiada precisión como una sociedad, fideicomiso o acuerdo contractual o fiduciario con pluralidad de propietarios o partícipes, que obtiene sus rentas fundamentalmente de la inversión a largo plazo en bienes inmuebles, de la que distribuye anualmente la mayor parte, y que no paga impuesto sobre la renta por razón de esas rentas así distribuidas relacionadas con los bienes inmuebles. El hecho de que este instrumento fideicomisos de inversiones inmobili…