Divisas

Este artículo es un complemento a la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto.

Introducción: Equivalente del Dólar Estadounidense

Concepto de Equivalente del Dólar Estadounidense en el ámbito del comercio exterior y otros afines: La cotización del precio de una moneda en términos de su valor en dólares estadounidenses.

Introducción: Cóctel Monetario

Concepto de Cóctel Monetario en el ámbito del comercio exterior y otros afines: Unidad de medida para la concentración de transacciones internacionales formada a partir de una combinación de diferentes divisas, tales como los Derechos Especiales de Giro y la Unidad Monetaria Europea (ECU). También se conoce como unidad monetaria compuesta y como canasta monetaria

Divisas

Monedas comúnmente …