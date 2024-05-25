Divulgación Corporativa o Empresarial del Cambio Climático

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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El Contexto de la Divulgación Corporativa o Empresarial del Cambio Climático

Los debates y discusiones sobre la importancia de la divulgación ambiental, social y de gobernanza (ESG) han continuado su rápida trayectoria durante todo el año 2020.

En enero de 2020, el director general del mayor gestor de activos del mundo declaró: " ... estaremos cada vez más dispuestos a votar en contra de la dirección y los directores de los consejos de administración cuando las …