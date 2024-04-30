Dos Trabajos o Dos Empleos

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. Con la inflación erosionando el salario neto (sólo en enero de 2012, los salarios crecieron sólo un 0,7% frente a una inflación del 3,6%), y con muchas familias perdiendo otras 500 libras este año por los recortes en los créditos fiscales introducidos en el presupuesto de 2012, la soluc…