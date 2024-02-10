Resolución de Controversias en línea Nota: véase acceso a la justicia digital y Prevención de controversias en línea acceso a la justicia, algoritmos, confidencialidad, equidad, eficiencia, tribunales, tecnología, ODR, solución de controversias en línea, ODP, prevención de controversias en línea Nota: esto es sólo un primer borrador del capítulo de un libro que estamos redactando. Resolución de controversias en línea La ampliación del acceso a la justicia mediante los ODR supone tres cambios importantes en las prácticas de solución de controversias. Estos son el cambio de un entorno físico, cara a cara, a uno virtual; el cambio de la intervención humana y la toma de decisiones a procesos apoyados por software; y el cambio de un énfasis en el valor de la confidencialidad a un énfasis en la recolección, uso y reutilización de datos para prevenir disputas. Desde la perspectiva del triángulo de la solución de controversias, el primer cambio es en gran medida de mayor conveniencia, el segu…