Dúplica

Dúplica en el Derecho Español

Dúplica en 2001

Según el Diccionario Jurídico Espasa, Dúplica significa:

En el juicio declarativo ordinario de mayor cuantía, según la L.E.C.1881, acto procesal mediante el cual el demandado puede contestar a la réplica (V.) del actor, introduciendo nuevas alegaciones en su defensa. [R.S.S.].

