Ebitda
Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda)
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.
Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre este tema.
Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. Nota: Consulte también la información relativa al estado de resultados. El EBITDA, o beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, es una medida de rentabilidad alternativa al beneficio neto.
Al eliminar los gastos de depreciación y amortización no monetarios,…