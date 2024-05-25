Ecocidio

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Nota: Puede interesar Daños Ambientales.

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Ecocidio

La noción de Ecocidio fue examinada por primera vez en 1970 por Barry Weisberg, en su libro, Ecocide in Indochina, que trataba de la intervención estadounidense en Vietnam de 1964 a 1975. Afirma que el término Ecocidio fue utilizado en la Conferencia sobre la Guerra y la Responsabilidad Nacional, en Washington, D.C., en febrero de 1970, por el profesor Arthur W. Galston de la Universidad de Yale, cuando propuso "un nuevo acuerdo internacional para prohibir el E…