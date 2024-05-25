Ecología Cultural

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Asunto: conceptos-de-cultura.

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Ecología Cultural en relación a la Antropología

El diccionario de antropología define ecología cultural de la siguiente forma: Posición teórica que considera que la cultura (patrones culturales) es producto de la necesidad humana de adaptación al medioambiente. Los conceptos centrales de la Ecología Cultural son que al interior de una cultura específica se distinguen rasgos que son más directamente influidos que otros por los factores medioambientales. Se distingue las diferencias de …