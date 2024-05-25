Ecología Industrial

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. En inglés: Industrial ecology.

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Derecho Ambiental Internacional y Ecología Industrial

Para lograr el desarrollo sostenible, el curso del desarrollo industrial debe trazarse de manera que sirva no solo a las preocupaciones por la competitividad económica, sino también a las preocupaciones por un futuro ecológicamente sostenible. Si la ecología industrial ha de proporcionar un terreno común entre los programas industriales y ambientales, es importante considerar el impacto del derecho ambiental internacional en los…