Ecología Industrial en los Países en Desarrollo

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Ecología Industrial en los Países en Desarrollo

Algunos países en desarrollo se han dado cuenta de los beneficios de los enfoques de la ecología industrial (EI; véase sobre su historia) y han utilizado sus conceptos para el crecimiento sostenible de las comunidades; otros aún no se han dado cuenta del valor de este enfoque. Los beneficios de las EI para los países en desarrollo incluyen la elaboración de estrategias y la formulación de políticas para el desarrollo sosteni…