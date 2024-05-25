Ecología Profunda

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Nota: puede interesar la información sobre Ecología Social.

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Dimensiones internacionales de la protección del medio ambiente

En virtud del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar, gestionar y conservar los recursos naturales y sistemas naturales dentro de su jurisdicción, incluidos los recursos situados en su mar territorial y zona económica exclusiva, y los sumideros como la atmósfera. Los Estados también tienen un amplio derecho a pescar en alta mar.

Sin embargo, la expansión de l…