Ecología Urbana

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre la ecología urbana. Nota: Puede verse también la historia de la ecología, el esquema de ecología humana, el esquema de ecología en general y el esquema de ecología animal. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

Ecología Urbana

Más de la mitad de la población mundial que vive actualmente en ciudades tiene un contacto cotidiano reducido con la naturaleza. En su lugar, están rodeados de situaciones ecológicas novedosas en el interior de edificios y refugios y en los espacios entre esos edificios. En muchos sentidos, la urbanización ha creado una miríada de microhábit…