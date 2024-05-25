Economía Ambiental

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre la economía ambiental. Véase sobre la economía del cambio climático, incluyendo algunos de sus modelos, como DICE (Dinámica Integrada de Clima y Economía, por sus siglas en inglés), y la información relacionada sobre la economía ecológica aquí (con referencias a la economía energética en otro lugar). Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

Economía Ambiental

La economía medioambiental, relacionada, e incluso llamada a veces economía ecológica, es una subdisciplina de la economía (pero también de las ciencias naturales, relacionada con los recursos n…