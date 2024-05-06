La Economía Bancaria

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho y economía en esta revista de derecho empresarial. Examina el concepto y todo sobre la Economía Bancaria. En inglés: Banking Economics. Nota: Consulte también la información acerca de los Efectos de la Política Monetaria sobre la Economía y el papel del Banco Central, y sobre los "Efectos del Banco Central sobre la Economía". Te explicamos, en el marco de la economía y el derecho, qué es, sus características y contexto.

La Economía Bancaria (Financiera)

Nota: Véase también acerca de un concepto sobre economía. La economía bancaria tradicional se ocupaba esencialmente de los vínculos entre el dinero y el crédito a nivel macroeconómico y, en particular, de los mecanismos de transmisión de la política monetaria aplicada por el banco central. El enfoque moderno, que se desarrolló a partir de principios de los años 80 y que presentamos aquí, adopta un punto …