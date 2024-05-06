Economía Bancaria
La economía bancaria tradicional se ocupaba esencialmente de los vínculos entre el dinero y el crédito a nivel macroeconómico y, en particular, de los mecanismos de transmisión de la política monetaria aplicada por el banco central. En la medida en
La Economía Bancaria
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho y economía en esta revista de derecho empresarial. Examina el concepto y todo sobre la Economía Bancaria. En inglés: Banking Economics. Nota: Consulte también la información acerca de los Efectos de la Política Monetaria sobre la Economía y el papel del Banco Central, y sobre los "Efectos del Banco Central sobre la Economía". Te explicamos, en el marco de la economía y el derecho, qué es, sus características y contexto.
La Economía Bancaria (Financiera)
Nota: Véase también acerca de un concepto sobre economía. La economía bancaria tradicional se ocupaba esencialmente de los vínculos entre el dinero y el crédito a nivel macroeconómico y, en particular, de los mecanismos de transmisión de la política monetaria aplicada por el banco central. El enfoque moderno, que se desarrolló a partir de principios de los años 80 y que presentamos aquí, adopta un punto …