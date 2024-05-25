Economía del Cambio Climático
Economía del Cambio Climático
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre la economía del cambio climático, incluyendo algunos de sus modelos, como DICE (Dinámica Integrada de Clima y Economía, por sus siglas en inglés). Puede verse más información relacionada sobre la economía ecológica aquí (con referencias a la economía energética en otro lugar). Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.
Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.
Dinámica Integrada de Clima y Economía (DICE)
Este artículo profundiza en los inquietantes comportamientos que rodean al calentamiento global y ofrece ideas sobre la intersección de la economía y la política a la hora de abord…