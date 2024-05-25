La Economía del Desarrollo Sostenible

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre la economía del desarrollo sostenible. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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La Economía del Desarrollo Sostenible

El nuevo paradigma (un conjunto de principios, doctrinas y teorías relacionadas que ayudan a estructurar el proceso de investigación intelectual) de desarrollo sostenible no ha penetrado aún en todas las ciencias empresariales. Aunque el concepto ha encontrado su camino en los estudios de gestión en los programas de administración de empresas, así como en el marketing y otras subdisciplinas, la mayoría de los economistas han ign…