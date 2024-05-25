Economía Ecológica o Verde

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. En inglés: Green economy. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Economía Ecológica o Verde

Toda producción y consumo tiene un impacto directo en el medio ambiente en términos, por ejemplo, de contaminación, residuos y agotamiento de los recursos, lo que a su vez afecta al bienestar humano y tiene un coste (o costo, como se emplea mayoritariamente en América) económico. Al mismo tiempo, toda actividad económica depende de los recursos y servicios que provienen del mundo natural. Ninguna economía es viable si socava su propia base de recurso…