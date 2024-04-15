Economía Industrial de América Latina
La industrialización latinoamericana hunde sus raíces en los primeros tiempos de la colonización del Nuevo Mundo. Los primeros centros fueron Brasil, por un lado, y las mesetas y cordilleras que se extienden desde México hasta las regiones andinas, po
Economía Industrial Latinoamericana
Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho internacional económico en esta revista de derecho empresarial. Examina el concepto y todo sobre la economía industrial de América Latina. Véase los Recursos Empresariales Digitales Latinoamericanos de Ámbito Regional y Doméstico, los Recursos Digitales de Economía Latinoamericana, la economía latinoamericana, los Recursos Digitales de Desarrollo Latinoamericano y los Recursos Digitales Regionales Latinoamericanos. Te explicamos, en el contexto del derecho económico internacional, qué es, sus características y contexto.
La Economía y el Patrimonio Industrial en América Latina
¿Es éste un homenaje apropiado al lugar que América al sur del Río Grande ha ocupado en la historia de la circulación intercontinental de tecnologías y productos, y en la de las formas de organización del trabajo? ¿No es ignorar la presencia persistente de huellas que dejan entre…