Economía Industrial Latinoamericana

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho internacional económico en esta revista de derecho empresarial. Examina el concepto y todo sobre la economía industrial de América Latina. Véase los Recursos Empresariales Digitales Latinoamericanos de Ámbito Regional y Doméstico, los Recursos Digitales de Economía Latinoamericana, la economía latinoamericana, los Recursos Digitales de Desarrollo Latinoamericano y los Recursos Digitales Regionales Latinoamericanos. Te explicamos, en el contexto del derecho económico internacional, qué es, sus características y contexto.

La Economía y el Patrimonio Industrial en América Latina

¿Es éste un homenaje apropiado al lugar que América al sur del Río Grande ha ocupado en la historia de la circulación intercontinental de tecnologías y productos, y en la de las formas de organización del trabajo? ¿No es ignorar la presencia persistente de huellas que dejan entre…