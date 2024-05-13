Economía Laboral o Economía del Trabajo

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre la economía laboral.

Relaciones Laborales

En inglés: Labor economics. Nota: puede interesar la información acerca del Esquema de Economía Laboral y acerca de la Segmentación del Mercado de Trabajo. Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.