Economía Medioambiental
Economía Medioambiental
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre la "Economía Medioambiental". Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.
Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.
Derecho y economía del medio ambiente
El derecho y la economía tienen dos enfoques opuestos:
Uno de ellos aspira a proporcionar no sólo una teoría positiva del comportamiento económico, sino también una guía para la elección de políticas jurídico-económicas. Se afirma que la eficiencia y la maximización del producto económico neto son esa guía.
El segundo proporciona sólo una descripción sustantiva de los impactos de las alternativas legales en las diferentes partes, con poco i…