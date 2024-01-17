Efecto Útil de los Tratados

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Efecto Útil de los Tratados (en Arbitraje)

Concepto de efecto útil de los tratados en relación a este ámbito: la regla o principio de efecto útil (ut res magis valeat quam pereat) de los tratados alude a que los mismos deben ser interpretados de manera tal que se otorgue a éstos la posibilidad de desplegar todos sus efectos.

En otras palabras, se debe dar sentido a todos los elementos del tratado, postulando una interpretación sistemática y coherente de los mismos, excluy…