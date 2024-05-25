Efectos de la Contaminación Atmosférica

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Efectos de la Contaminación Atmosférica y los GEI

El aire limpio es esencial para los humanos y otros seres vivos en la Tierra.

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Uno puede sobrevivir sin agua durante 2 días o comida durante 2 semanas, pero muy pocos pueden sobrevivir unos minutos sin aire.

En una base diaria, un adulto promedio consume 2 kg de agua, 1 kg de alimentos y 20 kg de aire.

Sin embargo, el aire contaminado tiene un impacto en la salud pública cuando las concentraciones de contaminantes son lo suficientemente altas. El aire contaminado también afecta al medio ambiente al disminuir su visibilidad y dañar las otras especies y materiales del planeta. El exceso de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera afecta al equilibrio energético de la Tierra y, en consecuencia, al clima y a las condiciones meteorológicas. Los efectos de la contaminación atmosférica y los GEI se introducen …