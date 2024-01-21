Efectos de la Economía de las Plataformas en Línea (o Economía GIG) en África

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho y economía en esta revista de derecho empresarial. Examina el concepto y todo sobre los efectos de la economía de las plataformas (en línea) en África. Véase más sobre:

Economía de las Plataformas en Línea (o Economía GIG)

Plataformas digitales para el trabajo

Te explicamos, en el marco de la economía y el derecho, qué es, sus características y contexto.

Libertad, flexibilidad, precariedad y vulnerabilidad en la economía de plataformas

Gran parte de África ha soportado décadas de estancamiento económico y ha dependido estructuralmente de la ayuda exterior y de la explotación de los recursos naturales, lo que ha provocado el declive industrial, el crecimiento del desempleo y el aumento de la desigualdad. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2018) informa de que casi el 85,8% del empleo en…