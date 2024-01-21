Efectos de la Economía de las Plataformas en África
Este texto se ocupa de los efectos de la economía de las plataformas en línea o digitales en África. El trabajo en las plataformas digitales laborales es enmarcado por diversas instituciones y organizaciones internacionales, empresas privadas, platafor
Efectos de la Economía de las Plataformas en Línea (o Economía GIG) en África
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho y economía en esta revista de derecho empresarial. Examina el concepto y todo sobre los efectos de la economía de las plataformas (en línea) en África. Véase más sobre:
Plataformas digitales para el trabajo
Te explicamos, en el marco de la economía y el derecho, qué es, sus características y contexto.
Libertad, flexibilidad, precariedad y vulnerabilidad en la economía de plataformas
Gran parte de África ha soportado décadas de estancamiento económico y ha dependido estructuralmente de la ayuda exterior y de la explotación de los recursos naturales, lo que ha provocado el declive industrial, el crecimiento del desempleo y el aumento de la desigualdad. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2018) informa de que casi el 85,8% del empleo en…