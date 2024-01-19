Eficacia Ejecutiva del Laudo Arbitral

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nota: Puede ser util la información acerca del Procedimiento de Anulación del Laudo Arbitral. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Significado de Efecto de los Laudos en Derecho Internacional

Nota: También puede interesar el concepto jurídico de tribunales administrativos, la definición de laudo arbitral, en el contexto del convenio arbitral (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "award" en el derecho anglosajón, en inglés) en derecho y su significado como awards (laudo…