Eficiencia Energética en Viviendas

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. En inglés: Energy Efficiency in Housing.

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Eficiencia Energética

La utilización de la energía para fines humanos es una característica definitoria de la sociedad industrial. La conversión de la energía de una forma a otra y la producción eficiente de trabajo mecánico para la energía térmica ha sido estudiada y mejorada durante siglos. La ciencia de la termodinámica se ocupa de la relación entre el calor y el trabajo y se basa en dos leyes fundamentales de la naturaleza, la primera y la segunda ley d…