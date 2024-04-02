Ejecución de hipoteca

Este artículo es un complemento a la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. La ejecución de hipoteca o ejecución hipotecaria es un "procedimiento por el cual, y ante el impago de una deuda, el acreedor insta a la venta pública del bien hipotecado del deudor.

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Dado que la hipoteca somete de forma directa los bienes sobre los que se haya constituido al compromiso de cumplimiento de la deuda u obligación garantizada, sucede que en el momento en que ésta no sea pagada puede procederse a su ejecución, a fin de cobrar, gracias al importe de tal venta, la totalidad de la deuda pendiente.

En las legislaciones hipotecarias el proceso de ejecución puede terminar con una adjudicación al acreedor de la propied…