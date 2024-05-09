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El carácter distintivo de un signo en derecho de marcas

comentarios y un análisis sobre el derecho de marcas. Una marca, en sentido jurídico, sirve para distinguir el origen comercial de los productos y/o servicios de su titular de los de los competidores.

Visualización Jerárquica de Derecho de Marcas

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Signo en Derecho de Marcas

Una marca puede definirse como cualquier signo (o combinación de signos) que sea "apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresa…