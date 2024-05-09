El carácter distintivo de un signo en derecho de marcas
Un análisis a los signos susceptibles de constituir una marca
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El carácter distintivo de un signo en derecho de marcas
comentarios y un análisis sobre el derecho de marcas. Una marca, en sentido jurídico, sirve para distinguir el origen comercial de los productos y/o servicios de su titular de los de los competidores.
Visualización Jerárquica de Derecho de Marcas
Producción, Tecnología e Investigación > Investigación y propiedad intelectual > Propiedad intelectual > Propiedad industrial > Marca
Intercambios Económicos y Comerciales > Política comercial > Derecho mercantil
Producción, Tecnología e Investigación > Investigación y propiedad intelectual > Propiedad intelectual > Organismo de la UE > Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
A continuación se examinará el significado.
¿Cómo se define? Concepto de Signo en Derecho de Marcas
Una marca puede definirse como cualquier signo (o combinación de signos) que sea "apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresa…