El Cias

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

El Cias (en Arbitraje)

Concepto del cias en relación a Corte de Arbitraje del Deporte (CAD/TAS/CAS) de Lausana: El CIAS (fundación de Derecho suizo) está compuesto por veinte profesionales del derecho de reconocido prestigio, que son designados de la siguiente manera: a) Cuatro miembros son designados por las Federaciones Internacionales (FI), tres de ellos por la ASOIF y uno por la AIWF.

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Son elegidos interna o externamente. b) Cuatro miembros son designados por la ACNO, elegidos interna o …