Elementos Formales del Contrato de Transporte

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Elementos Formales del Contrato de Transporte (en Arbitraje)

Concepto de elementos formales del contrato de transporte en relación a este ámbito: las RR establecen, con carácter general, la detallada regulación de los elementos formales en relación con el contrato de transporte y los documentos de transportes, considerándolos pruebas formales de distinta naturaleza. De un lado, el contrato de transporte…