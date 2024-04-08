Elementos Relevantes en el Conflicto de Leyes

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Los Elementos Relevantes en el Conflicto de Leyes (en Arbitraje)

Concepto de los elementos relevantes en el conflicto de leyes en relación a este ámbito: Para determinar cuál es la ley aplicable a una determinada situación que presenta elementos de internacionalidad se acude a la norma de conflicto, que remite a un número limitado de leyes aplicables, delimitado por categorías jurídicas, que no siempre coinciden con la categoría jurídica contenida en el…