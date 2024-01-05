Emigrantes Chinos

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre los emigrantes chinos. Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. Los chinos son unos de los pueblos (tras los mexicanos) de emigrantes con más presencia en Estados Unidos.