Empresas de Alojamiento de Sitios Web

Empresas de Alojamiento de Sitios Web

Crear una empresa de alojamiento web puede ser una excelente manera de entrar en una industria altamente lucrativa con unos ingresos previstos de 267.000 millones de dólares en 2028. La competencia de lugares como wordpress.com y numerosas empresas de hosting, la competencia es alta. Con una planificación y ejecución adecuadas, puede construir un negocio de éxito que proporcione servicios valiosos a los clientes; quizás, esto se consiga solo -o principalmente- como revendedor.

¿Qué es un negocio de alojamiento web?

Un negocio de alojamiento web proporciona a los clientes la tecnología y los servicios que necesitan para poner en marcha sus sitios web. La prestación incluye hardware de servidor, software, servicios de seguridad y entorno de red. A veces, los proveedores de alojamiento web también ofrecen servicios auxiliares como el diseño de sitios web, el registro de nombres de …