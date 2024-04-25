En Incumplimiento

Este artículo es un complemento a la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

Cualquier compromiso firme o contrato cuyos términos no son cumplidos.

Como término financiero, usualmente hace referencia a los préstamos cuyas cuotas de reembolso, o los intereses pactados, no son pagados a sus vencimientos.