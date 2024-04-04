Endoso en Propiedad

Este artículo es un complemento a la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Transmisión del título de crédito y de todos los derechos a él inherentes; no obliga solidariamente al endosante, sino en los casos en que la ley establece la solidaridad. Nunca te pierdas una historia sobre derecho bancario y financiero, de esta revista de derecho empresarial:

Si se establece ésta, el endosante puede librarse de ella mediante la cláusula "sin mi responsabilidad" o alguna otra equivalente.