Enfoques de la Financiación Emprendedora

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Uno de los principales retos de la financiación de las PYME (véase más detalles) para los inversores es la asimetría de la información.

La relativa falta de visibilidad de los datos corporativos y financieros que se observa en muchas pequeñas y medianas empresas (incluyendo en China) eleva los costes y los riesgos para los inversores y conduce a un mayor coste del capital.

Las decisiones del Comité de Basilea del Banco de Pagos Internacionales (BPI), denominadas Basilea III (ver…