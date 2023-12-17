Entidades de Propósito Especial

Nota: El Fondo Común de Titulización (también traducido como "Fondo Común de Valores") o Entidades de Propósito Especial (Special Purpose Company SPC, Special Purpose Vehicle SPV, o Special Purpose Entity SPE) es el nombre adoptado en 2009 por el anterior Fondo Común de Titulización de la Unión Europea.