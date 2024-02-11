El Entorno Jurídico o Legal de la Inversión Extranjera Directa

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho de la empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho financiero y bancario, sobre este tema.

Te explicamos, en relación al derecho bancario y financiero, qué es, sus características y contexto. En inglés: Legal Environment for Foreign Direct Investment. La inversión extranjera tiene numerosos efectos en la economía del país receptor. Influye en el mercado laboral, los ingresos, los precios, la exportación y la importación.

Es un vehículo importante para la transferencia de tecnología y un contribuyente positivo al crecimiento económico. El texto ofrece una visión completa del estado cambiante de l…