Equidad Impositiva o Tributaria

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

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Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. Un impuesto a la riqueza puede proporcionar equidad horizontal [la equidad horizontal es una forma de mantener la tributación justa. La equidad horizontal significa que las personas con una capacidad similar para pagar impuestos deben pagar la misma cantidad. (ver equidad)] y equidad vertical [una forma de mantener la tributación justa. La eq…