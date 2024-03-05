Equilibrio en la Vida Laboral-Personal

Vacaciones

Todos necesitamos tiempo para desconectar y recargar. Una investigación muestra que el hecho de desconectar, especialmente del correo electrónico, nos convierte en personas bastante menos estresadas ​​y más productivas.

Sin embargo, muchos de nosotros solemos dudar en dar el primer paso: el de escribir un mensaje de “fuera de la oficina” apropiado (OOO por las siglas en inglés de fuera de la oficina, Out-of-Office) que establece unos claros límites durante nuestro tiempo libre. Personalmente, siempre temo que un correo de OOO tenga consecuencias no deseadas, como dar la impresión de "vago" o provocar oportunidades perdidas. Pero lo que muchos no deseamos llevar a cabo, porque creemos que influiría negativamente en nuestra imagen o éxito, sí que podría realizarse de manera eficaz para que resulte exactamente lo contrario a lo temido. Los mensajes de OOO pueden ser una herramienta increíble para impulsar …