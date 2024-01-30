Equilibrios de Subempleo

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre los equilibrios de subempleo. Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Subempleo y Desarrollo Económico

El artículo "Desarrollo con suministros ilimitados de mano de obra" (1954; véase un completo análisis), de Arthur Lewis, es quizás el más citado sobre el desarrollo económico, merecedor de un Premio Nobel de Economía de 1979. Para Lewis, el objetivo de su análisis era un conjunto de países que no sólo estaban "subdesarrollados" sino también "superpoblados", un término que parece haber tomado como efectivamente equivalente a su noción de "suministros ilimitados de mano de obr…