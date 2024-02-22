Escrutinio de las Criptomonedas

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Uno de los principales atractivos del bitcoin y otras criptomonedas es la falta de regulación sobre ellas. Esto puede cambiar si los reguladores gubernamentales se salen con la suya. Las criptomonedas son formas digitales de moneda que existen virtualmente y no están respaldadas por activos físicos, como el dólar o el oro, ni por ningún gobierno.

En julio de 2021 había más de 11.000 criptomonedas, según CoinMarketCap.com, un sitio web de estudios de mercado.