Esfuerzos Mundiales de Justicia Ambiental

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. En inglés: Global Environmental Justice Efforts.

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Esfuerzos Mundiales de Justicia Ambiental

La atención mundial (o global) sobre los efectos de la eliminación de desechos peligrosos en las comunidades locales quedó rezagada con respecto a su aumento inicial en los Estados Unidos. Su crecimiento y prominencia aumentaron a medida que la mayor aplicación de los reglamentos de eliminación de desechos tóxicos hizo que las empresas buscaran en otros lugares alternativas menos costosas. Entre esas …