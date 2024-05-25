Especies en Peligro de Extinción
Especies en Peligro de Extinción
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre las "Especies en Peligro de Extinción". Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Nota: véase también la información sobre conserviación de especies, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, las especies endémicas, la protección de la Biodiversidad, y acerca de las especies amenazadas.
Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.
Las especies amenazadas y en peligro de extinción
Se trata de una especie de animal, planta u otro organismo vivo que está en grave peligro de extinción en toda o una parte importante de su área de distribución. Cuando una especie se clasifica como en pe…