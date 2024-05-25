Especies en Peligro de Extinción

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre las "Especies en Peligro de Extinción". Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Nota: véase también la información sobre conserviación de especies, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, las especies endémicas, la protección de la Biodiversidad, y acerca de las especies amenazadas.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

Las especies amenazadas y en peligro de extinción

Se trata de una especie de animal, planta u otro organismo vivo que está en grave peligro de extinción en toda o una parte importante de su área de distribución. Cuando una especie se clasifica como en pe…