Especies Endémicas

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre las "Especies Endémicas". Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Nota: véase también la información sobre conserviación de especies, análisis sobre las "Especies en Peligro de Extinción", el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la protección de la Biodiversidad, y acerca de las especies amenazadas.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

Especies Endémicas

Las especies endémicas son plantas y animales que sólo existen en una región geográfica. Es decir, las especies endémicas son especies que sólo se encuentran en una zona geográfica determinada.

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Una especie exclusivamente autóctona d…