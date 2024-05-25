Especies Endémicas
Especies Endémicas
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre las "Especies Endémicas". Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Nota: véase también la información sobre conserviación de especies, análisis sobre las "Especies en Peligro de Extinción", el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la protección de la Biodiversidad, y acerca de las especies amenazadas.
Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.
Especies Endémicas
Las especies endémicas son plantas y animales que sólo existen en una región geográfica. Es decir, las especies endémicas son especies que sólo se encuentran en una zona geográfica determinada.
Una especie exclusivamente autóctona d…