Esquema de Contabilidad Financiera
Esquema de Contabilidad Financiera
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.
La informacion financiera y la empresa
Reseña histórica
Importancia del comercio en la información financiera
Los comerciantes
Obligaciones legales de los comerciantes
La empresa o ente económico
Clasificación de las empresas o entidades
Las sociedades
Clasificación de las sociedades
Obligaciones legales de las sociedades o empresas
Información financiera (Contabilidad)
Objetivos de la información financiera
Características cualitativas de la información financiera (véase más abajo)
Principios, nor…