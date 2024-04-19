Esquema de Derecho Público
Esquema de Derecho Público
Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.
Ofrece un amplio esquema de derecho público, en especial un Esquema de Ramas del Derecho Público: Sustantivo y de procedimiento. Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. Asunto: propaedia1.
Esquema de Ramas del Derecho Público: Sustantivo y de procedimiento
A. Leyes que definen y aplican la autoridad y el poder del Estado 1. Leyes básicas que rigen la organización y las funciones del Estado: derecho constitucional 2. Leyes que rigen la administración pública: regulación de la organización, poderes, deberes y funciones de las autoridades administrativas públicas B. Leyes que rigen las relaciones entre Estados soberanos 1.